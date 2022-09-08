Бояринцев мечтает в будущем возглавить «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев признался, что мечтает в будущем стать главным тренером красно-белых.

«Я бы хотел видеть себя тренером в РПЛ. Многие мечтают возглавить «Спартак». И я не исключение», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Бояринцев закончил карьеру футболиста в 2014 году. 44-летний Бояринцев выступал за «Спартак» с небольшим перерывом с 2005 по 2010 год. Последним местом его работы в качестве тренера была московская «Родина».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.