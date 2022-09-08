Бояринцев мечтает в будущем возглавить «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Я бы хотел видеть себя тренером в РПЛ. Многие мечтают возглавить «Спартак». И я не исключение», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».
Бояринцев закончил карьеру футболиста в 2014 году. 44-летний Бояринцев выступал за «Спартак» с небольшим перерывом с 2005 по 2010 год. Последним местом его работы в качестве тренера была московская «Родина».
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.