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Бояринцев мечтает в будущем возглавить «Спартак»

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Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев признался, что мечтает в будущем стать главным тренером красно-белых.
Бояринцев мечтает в будущем возглавить «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я бы хотел видеть себя тренером в РПЛ. Многие мечтают возглавить «Спартак». И я не исключение», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Бояринцев закончил карьеру футболиста в 2014 году. 44-летний Бояринцев выступал за «Спартак» с небольшим перерывом с 2005 по 2010 год. Последним местом его работы в качестве тренера была московская «Родина».

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.

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