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Мостовой: фигурное катание никогда не будет популярнее футбола

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о популярности футбола в стране.
Мостовой: фигурное катание никогда не будет популярнее футбола
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Фигурное катание никогда не было популярнее футбола и не будет. Футболом занимаются миллионы, а любят этот вид спорта ещё больше людей. Не думаю, что интерес к нему в России будет падать из-за международного бана, этот вид спорта всегда будет на вершине», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин раскритиковал отстранение российской команды от участия в международных матчах.

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