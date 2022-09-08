Мостовой: фигурное катание никогда не будет популярнее футбола

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о популярности футбола в стране.

«Фигурное катание никогда не было популярнее футбола и не будет. Футболом занимаются миллионы, а любят этот вид спорта ещё больше людей. Не думаю, что интерес к нему в России будет падать из-за международного бана, этот вид спорта всегда будет на вершине», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах. Кроме того, российские клубы не допущены к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин раскритиковал отстранение российской команды от участия в международных матчах.