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СЭ: «Спартак» подпишет контракт с защитником Мевлей

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Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля продолжит карьеру в столичном «Спартаке».
СЭ: «Спартак» подпишет контракт с защитником Мевлей
  • Legion-Media
  • © Jan-Erik Eriksen

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 32-летний словенец будет защищать цвета красно-белых.

В России Мевля известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи» и «Ростов».

В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.

По информации СМИ, футболист будет получать в столичном клубе €750 тыс. в год.

Ранее генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к Мевле.

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