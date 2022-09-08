СЭ: «Спартак» подпишет контракт с защитником Мевлей
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», 32-летний словенец будет защищать цвета красно-белых.
В России Мевля известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи» и «Ростов».
В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.
По информации СМИ, футболист будет получать в столичном клубе €750 тыс. в год.
Ранее генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к Мевле.