Никифоров рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе сборной России

Помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров рассказал, что входит в его обязанности в штабе.

«У меня не появились новые обязанности, остались такими же. Просто появилось больше возможностей, например, я могу поехать на одну игру посмотреть, Николай Писарев может поехать на другой матч. Да, мы оба продолжим смотреть матчи», — приводит слова Никифорова ТАСС.

Он также заявил, что будет присутствовать и на сборе национальной команды. По его словам, в это время он будет помогать главному тренеру сборной Валерию Карпину.

Российский футбольный союз (РФС) 12 августа объявил, что Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной. Он уже работал ассистентом главного тренера в «Иртыше», «Кубани» и «Динамо-2». 51-летний специалист является чемпионом мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

В тренерский штаб сборной также входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее Никифоров высказался о шансах Артёма Дзюбы, Александра Кокорина и Магомеда Оздоева быть вызванными в расположение национальной команды.