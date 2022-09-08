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Никифоров рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе сборной России

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Помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров рассказал, что входит в его обязанности в штабе.
Никифоров рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе сборной России
  • РИА Новости
  • © Владимир Родионов

«У меня не появились новые обязанности, остались такими же. Просто появилось больше возможностей, например, я могу поехать на одну игру посмотреть, Николай Писарев может поехать на другой матч. Да, мы оба продолжим смотреть матчи», — приводит слова Никифорова ТАСС.

Он также заявил, что будет присутствовать и на сборе национальной команды. По его словам, в это время он будет помогать главному тренеру сборной Валерию Карпину.

Российский футбольный союз (РФС) 12 августа объявил, что Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной. Он уже работал ассистентом главного тренера в «Иртыше», «Кубани» и «Динамо-2». 51-летний специалист является чемпионом мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

В тренерский штаб сборной также входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее Никифоров высказался о шансах Артёма Дзюбы, Александра Кокорина и Магомеда Оздоева быть вызванными в расположение национальной команды.

 

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