В РФС считают, что исполком УЕФА может допустить сборную России к отбору на Евро-2024

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы национальной команды получить допуск к отборочному турниру чемпионата Европы — 2024.

«Надежда есть всегда, тем более что РФС и РПЛ обратились в CAS с просьбой рассмотреть дело об отстранении наших клубов и сборных. Решения пока нет, но не исключено, что оно будет положительным», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».

Он также отметил, что многие руководители российского футбола активно работают с коллегами, потому что входят в различные комитеты УЕФА. По словам Колоскова, у них есть возможность высказать свою позицию и заявить, что решение о дисквалификации команд из России было несправедливым.

«Исполком УЕФА — плановое мероприятие. Насколько я знаю, ближайшее заседание исполкома запланировано на вторую половину сентября и там будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России на чемпионат Европы», — добавил Колосков.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что УЕФА ещё не принял решения относительно допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.