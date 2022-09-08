военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В РФС считают, что исполком УЕФА может допустить сборную России к отбору на Евро-2024

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы национальной команды получить допуск к отборочному турниру чемпионата Европы — 2024.
В РФС считают, что исполком УЕФА может допустить сборную России к отбору на Евро-2024
  • РИА Новости

«Надежда есть всегда, тем более что РФС и РПЛ обратились в CAS с просьбой рассмотреть дело об отстранении наших клубов и сборных. Решения пока нет, но не исключено, что оно будет положительным», — приводит слова Колоскова «Спорт день за днём».

Он также отметил, что многие руководители российского футбола активно работают с коллегами, потому что входят в различные комитеты УЕФА. По словам Колоскова, у них есть возможность высказать свою позицию и заявить, что решение о дисквалификации команд из России было несправедливым.

«Исполком УЕФА — плановое мероприятие. Насколько я знаю, ближайшее заседание исполкома запланировано на вторую половину сентября и там будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России на чемпионат Европы», — добавил Колосков.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 состоится 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что УЕФА ещё не принял решения относительно допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить