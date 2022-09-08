Агент Комппера рассказал, что бывший тренер «Локомотива» всё ещё находится в Москве

Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о будущем немецкого специалиста.

«В данный момент Марвин всё ещё находится в Москве. Мы обсуждаем возможные варианты, касающиеся его будущего. Уверен, в ближайшие недели мы точно увидимся для предметного разговора», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Комппер был уволен 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный тренер команды Йозеф Циннбауэр.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о происходящем в столичном клубе.