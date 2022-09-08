«Урал» объявил о подписании игрока сборной Гвинеи Сиссе
- РИА Новости
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Игрок будет выступать под шестым номером, сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что Сиссе уже провёл первую тренировку с командой.
28-летний футболист родился в Бельгии, за которую выступал на молодёжном и юношеском уровне, однако позже выбрал национальную команду Гвинеи, в которой провёл восемь матчей.
В сезоне-2021/22 Сиссе выступал за бельгийский «Сере», в котором провёл 35 матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее «Урал» объявил о трансфере белорусского защитника Егора Филипенко, который раньше выступал за московский «Спартак».