«Урал» объявил о подписании игрока сборной Гвинеи Сиссе

Футболист сборной Гвинеи Ибраима Сиссе, который может выступать на позиции защитника и хавбека, стал игроком «Урала».

Игрок будет выступать под шестым номером, сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что Сиссе уже провёл первую тренировку с командой.

28-летний футболист родился в Бельгии, за которую выступал на молодёжном и юношеском уровне, однако позже выбрал национальную команду Гвинеи, в которой провёл восемь матчей.

В сезоне-2021/22 Сиссе выступал за бельгийский «Сере», в котором провёл 35 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее «Урал» объявил о трансфере белорусского защитника Егора Филипенко, который раньше выступал за московский «Спартак».