Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»

«Урал» объявил о трансфере белорусского защитника Егора Филипенко, который раньше выступал за московский «Спартак».

«Новичок уже присоединился к команде Виктора Гончаренко и провёл первую тренировку. Желаем Егору удачных матчей в РПЛ!» — сообщает официальный сайт команды.

34-летний Филипенко выступал за солигорский клуб с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Урал» (одно очко) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Евгений Гайдук, агент Филипенко, сообщил, что футболист подпишет контракт с «Уралом».