Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»
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«Новичок уже присоединился к команде Виктора Гончаренко и провёл первую тренировку. Желаем Егору удачных матчей в РПЛ!» — сообщает официальный сайт команды.
34-летний Филипенко выступал за солигорский клуб с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
«Урал» (одно очко) занимает 16-е место в турнирной таблице.
Ранее Евгений Гайдук, агент Филипенко, сообщил, что футболист подпишет контракт с «Уралом».