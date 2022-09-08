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Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»

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«Урал» объявил о трансфере белорусского защитника Егора Филипенко, который раньше выступал за московский «Спартак».
Экс-защитник «Спартака» Филипенко стал игроком «Урала»
  • Legion-Media
  • © Mike Egerton

«Новичок уже присоединился к команде Виктора Гончаренко и провёл первую тренировку. Желаем Егору удачных матчей в РПЛ!» — сообщает официальный сайт команды.

34-летний Филипенко выступал за солигорский клуб с 2020 года. Он провёл за команду 47 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

«Урал» (одно очко) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Евгений Гайдук, агент Филипенко, сообщил, что футболист подпишет контракт с «Уралом».

 

 

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