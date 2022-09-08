Украинка Савчук: меня расстроило, что россиян и белорусов пустили на US Open

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата США допустить россиян и белорусов к турниру.

«Меня очень расстроило, что им разрешили играть. Я стараюсь больше не думать об этом, потому что меня это очень, очень угнетает и вызывает массу эмоций», — цитирует Савчук New York Times.

Из россиян только Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open 2022. В 1/2 финала турнира он сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Игра пройдёт 9 сентября.

Напомним, что российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне.

Ранее Карлос Алькарас стал самым молодым полуфиналистом Большого шлема за 17 лет.