Украинка Савчук: меня расстроило, что россиян и белорусов пустили на US Open
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«Меня очень расстроило, что им разрешили играть. Я стараюсь больше не думать об этом, потому что меня это очень, очень угнетает и вызывает массу эмоций», — цитирует Савчук New York Times.
Из россиян только Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open 2022. В 1/2 финала турнира он сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Игра пройдёт 9 сентября.
Напомним, что российские и белорусские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне.
Ранее Карлос Алькарас стал самым молодым полуфиналистом Большого шлема за 17 лет.