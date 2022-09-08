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Кавазашвили — о расширенном составе сборной России: вдруг Киргизия нас обыграет

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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.
Кавазашвили — о расширенном составе сборной России: вдруг Киргизия нас обыграет
  • Gettyimages.ru
  • © Fuse

«Я, как профессионал, понимаю, что такой разносортный состав — это эксперимент, но считаю, что нельзя же в сборную России всех засовывать. А вдруг Киргизия нас обыграет? Имидж нашей страны нужно защищать», — цитирует Кавазашвили «РБК Спорт».

Он добавил, что в команду нужно вызывать игроков, которые составят конкуренцию друг другу. Он также не удивился отсутствию Фёдора Смолова в списке, потому что, по мнению ветерана, такой игрок не нужен в экспериментальном составе.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии и Ирана.

Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.

Ранее Валерий Газзаев оценил расширенный список игроков на осенние товарищеские матчи за сборную России.

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