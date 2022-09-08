Кавазашвили — о расширенном составе сборной России: вдруг Киргизия нас обыграет
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«Я, как профессионал, понимаю, что такой разносортный состав — это эксперимент, но считаю, что нельзя же в сборную России всех засовывать. А вдруг Киргизия нас обыграет? Имидж нашей страны нужно защищать», — цитирует Кавазашвили «РБК Спорт».
Он добавил, что в команду нужно вызывать игроков, которые составят конкуренцию друг другу. Он также не удивился отсутствию Фёдора Смолова в списке, потому что, по мнению ветерана, такой игрок не нужен в экспериментальном составе.
7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи команды со сборными Киргизии и Ирана.
Матч с командой Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе им. Д. Омурзакова.
Ранее Валерий Газзаев оценил расширенный список игроков на осенние товарищеские матчи за сборную России.