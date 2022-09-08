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Колыванов: мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу

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Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал выступление грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».
Колыванов: мы в России подготовили Кварацхелию к европейскому футболу
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Видите, как мы в России подготовили Хвичу к европейскому футболу? Если он будет продолжать так играть, то его могут и в «Реал» пригласить. Думаю, в Италии Кварацхелия добьётся той же величины, что и его соотечественник Каха Каладзе», — цитирует Колыванова Sport24.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач. Летом 2022-го футболист перешёл в «Наполи».

Кварацхелия принял участие в шести матчах команды, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что Кварацхелия сможет стать лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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