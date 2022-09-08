В УЕФА ещё не приняли решение о допуске сборной России к жеребьёвке отбора к Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ещё не принял решение по допуску сборной России к жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

«Решение по этому вопросу ещё не принято», — приводит слова пресс-службы УЕФА ТАСС.

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024 пройдёт 9 октября. Сам турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в нём примут участие 24 национальные команды.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу в следующем году может провести матч с командами Сенегала и Перу.