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Семак остался недоволен календарём РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал календарь матчей в чемпионате России.
Семак остался недоволен календарём РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Календарь, который мы получили — с большим количеством матчей Кубка — то на мой взгляд, всё принималось в спешке. Если проанализировать предыдущий сезон с ЛЧ, то мы только один раз сыграли через два дня на третий. В этот раз всё идёт в другом графике», — цитирует Семака «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что все российские клубы в одинаковом положении, поэтому продолжают работать.

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. Следом идут ЦСКА и «Краснодар» — по 17 очков.

Ранее в «Зените» сообщили, что трансферная кампания клуба завершена.

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