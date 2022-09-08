Семак остался недоволен календарём РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал календарь матчей в чемпионате России.

«Календарь, который мы получили — с большим количеством матчей Кубка — то на мой взгляд, всё принималось в спешке. Если проанализировать предыдущий сезон с ЛЧ, то мы только один раз сыграли через два дня на третий. В этот раз всё идёт в другом графике», — цитирует Семака «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что все российские клубы в одинаковом положении, поэтому продолжают работать.

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. Следом идут ЦСКА и «Краснодар» — по 17 очков.

Ранее в «Зените» сообщили, что трансферная кампания клуба завершена.