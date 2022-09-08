Мамун: не надо лукавить, что российские соревнования могут заменить Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Никакие внутренние соревнования, естественно, не заменят чемпионат мира и Олимпийские игры. Не надо лукавить и говорить, что это может стать какой-то заменой. Мы всё надеемся, что поскорее это все закончится», — цитирует Мамун «Чемпионат».

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее в Кремле высказались об обязанности защищать интересы российских спортсменов.