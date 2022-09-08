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Мамун: не надо лукавить, что российские соревнования могут заменить Олимпийские игры

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отреагировала на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Мамун: не надо лукавить, что российские соревнования могут заменить Олимпийские игры
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Никакие внутренние соревнования, естественно, не заменят чемпионат мира и Олимпийские игры. Не надо лукавить и говорить, что это может стать какой-то заменой. Мы всё надеемся, что поскорее это все закончится», — цитирует Мамун «Чемпионат».

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее в Кремле высказались об обязанности защищать интересы российских спортсменов.

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