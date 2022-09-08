Источник: Грэм Поттер дал согласие возглавить «Челси»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер дал устное согласие возглавить лондонский «Челси».

По информации 90 min, 7 сентября руководство «Челси» провело встречу со специалистом. Отмечается, что в знак согласия стороны пожали друг другу руки.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Александр Головин высказался о сорвавшемся трансфере Арсена Захаряна в «Челси».