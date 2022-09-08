Тарпищев: меня вообще не колышет, что говорит Касаткина
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«Я такие высказывания не обсуждаю. Это маразм, зачем на этот уровень опускаться. Меня вообще не колышет, что она говорит! Я такие вещи не обсуждаю», — цитирует Тарпищев Metaratings.
Касаткина дала интервью Ксении Собчак, где заявила, что согласна с отстранением россиян от мирового спорта. Она также не исключила смену спортивного гражданства из-за политической ситуации в мире.
Ранее Нику Кирьосу выписали крупнейший штраф US Open 2022 за поведение после поражения от Карена Хачанова.