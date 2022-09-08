Тарпищев: меня вообще не колышет, что говорит Касаткина

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об интервью теннисистки Дарьи Касаткиной.

«Я такие высказывания не обсуждаю. Это маразм, зачем на этот уровень опускаться. Меня вообще не колышет, что она говорит! Я такие вещи не обсуждаю», — цитирует Тарпищев Metaratings.

Касаткина дала интервью Ксении Собчак, где заявила, что согласна с отстранением россиян от мирового спорта. Она также не исключила смену спортивного гражданства из-за политической ситуации в мире.

Ранее Нику Кирьосу выписали крупнейший штраф US Open 2022 за поведение после поражения от Карена Хачанова.