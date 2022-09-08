Туктамышева: с началом нового шестнадцатого сезона меня

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о начале нового сезона.

«Возвращаюсь в работу. С началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!» — написала фигуристка в соцсетях.

6-7 сентября Туктамышева представила новые программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

25-летняя фигуристка не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры 2022 года. Она стала первой запасной по итогам национального первенства. 1 июля стало известно, что спортсменка не вошла в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев.

Ранее Туктамышева представила новую короткую программу.