Артета удивлён увольнением Тухеля из «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отставку Томаса Тухеля с поста наставника «Челси».

«Я был удивлён — мы узнали об этом прямо перед тренировкой. Всегда грустно, когда любого коллегу по этой профессии увольняют. Я желаю ему удачи. Неприятно слышать такие новости», — передаёт пресс-служба клуба.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Томаса Тухеля с поста главного тренера команды после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Юрген Клопп заявил, что не ожидает увольнения после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Наполи».