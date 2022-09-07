Игонин: «Зенит» выбирает себе игроков под Лигу чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о трансферной политике клуба.

«Зенит» перестроил свою игру, выбирает футболистов под Лигу чемпионов. Идёт перестройка игры на более современный футбол. По одной игре того же «Челси» с загребским «Динамо» сложно судить о том, что команда Семака не была бы лишней в ЛЧ, потому что уж слишком много субъективных причин может быть», — цитирует Игонина «Чемпионат».

Он также отметил, что клуб из Санкт-Петербурга стал более конкурентоспособным и у команды поднялся уровень игры.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые не проигрывают столичному клубу в очных встречах с 2017 года (11 матчей подряд).

Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» (16) — шестой, ЦСКА (17) — второй.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что был бы готов сделать ставку в размере €1 млн на победу санкт-петербургской команды в чемпионате России.