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Фигуристка Мишина о новых постановках: в этом году мы поменяли обе программы

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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о работе над новыми программами.
Фигуристка Мишина о новых постановках: в этом году мы поменяли обе программы
  • РИА Новости

«В том году мы оставили короткую «Эсмеральду», а поменяли только произвольную. Было попроще, нужно было наработать только одну программу. А в этом году мы решили поменять две. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Но мы усложнили себе задачу в два раза», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях Мишина и Галлямов завоевали бронзовую медаль Олимпиады.

1 сентября стало известно, что новая произвольная программа спортсменов поставлена под хиты Элвиса Пресли.

Ранее Мишина и Галлямов высказались об отсутствии международных стартов.

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