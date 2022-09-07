Фигуристка Мишина о новых постановках: в этом году мы поменяли обе программы

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о работе над новыми программами.

«В том году мы оставили короткую «Эсмеральду», а поменяли только произвольную. Было попроще, нужно было наработать только одну программу. А в этом году мы решили поменять две. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Но мы усложнили себе задачу в два раза», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

В минувшем сезоне фигуристы выиграли два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также стали победителями командного турнира на Олимпийских играх. В индивидуальных соревнованиях Мишина и Галлямов завоевали бронзовую медаль Олимпиады.

1 сентября стало известно, что новая произвольная программа спортсменов поставлена под хиты Элвиса Пресли.

Ранее Мишина и Галлямов высказались об отсутствии международных стартов.