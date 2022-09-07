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СЭ: Клейменов войдёт в новый совет директоров «Спартака», Андрей Федун — нет

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Кирилл Клейменов с большой долей вероятности сохранит место в совете директоров «Спартака» после утверждения нового состава управляющего органа.
СЭ: Клейменов войдёт в новый совет директоров «Спартака», Андрей Федун — нет
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

Андрей Федун, работавший в совете директоров, его покинет. Однако брат Леонида Федуна продолжит работать в качестве генерального директора ООО «СЗ «Стадион «Спартак», сообщает «Спорт-Экспресс».

5 сентября «Матч ТВ» сообщал, что президентом «Спартака» будет первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын. Также отмечалось, что Евгений Мележиков сохранит за собой должность генерального директора красно-белых.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» станет Матыцын.

 

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