«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Дасы
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«Динамо» объявило о подписании Дасы на своём официальном сайте.
Уточняется, что контракт футболиста с клубом рассчитан на два года. С опцией продления ещё на год.
29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.
Ранее агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о вызове форварда «Динамо» Константина Тюкавина в сборную России.