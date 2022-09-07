«Динамо» объявило о подписании капитана сборной Израиля Дасы

Защитник и капитан сборной Израиля Эли Даса продолжит карьеру в «Динамо».

«Динамо» объявило о подписании Дасы на своём официальном сайте.

Уточняется, что контракт футболиста с клубом рассчитан на два года. С опцией продления ещё на год.

29-летний израильтянин выступал за «Маккаби» и «Витесс». С 2019 года он защищал цвета «Витесса», за который провёл 90 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал 20 результативных передач.

Ранее агент Алексей Сафонов рассказал, что думает о вызове форварда «Динамо» Константина Тюкавина в сборную России.