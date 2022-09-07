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Майгуров планирует выступить по видеосвязи на конгрессе IBU

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что намерен выступить по видеосвязи на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).
Майгуров планирует выступить по видеосвязи на конгрессе IBU
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«Нам предложили такую опцию, мы всё взвесили и решили, что стоит ею воспользоваться. Мы не строим никаких иллюзий, но надо в любом случае донести до международной общественности позицию СБР», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Конгресс организации состоится с 15 по 18 сентября в австрийском Зальцбурге.

IBU запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой, а также временно приостановил членство СБР в организации.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским лыжникам и биатлонистам, призвав их готовиться к внутренним соревнованиям.

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