Майгуров планирует выступить по видеосвязи на конгрессе IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что намерен выступить по видеосвязи на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Нам предложили такую опцию, мы всё взвесили и решили, что стоит ею воспользоваться. Мы не строим никаких иллюзий, но надо в любом случае донести до международной общественности позицию СБР», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Конгресс организации состоится с 15 по 18 сентября в австрийском Зальцбурге.

IBU запретил российским спортсменам выступать на соревнованиях под его эгидой, а также временно приостановил членство СБР в организации.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российским лыжникам и биатлонистам, призвав их готовиться к внутренним соревнованиям.