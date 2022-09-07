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Радимов высказался о предложении Карпина сместить уход на зимнюю паузу на конец ноября

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о предложении главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина сместить уход клубов на зимнюю паузу на конец ноября.

«Карпину виднее. Если есть возможность сместить матчи Кубка России на более поздний срок, почему бы этого не сделать? Конечно, трёхмесячный перерыв — многовато. Да и два месяца много. Просто футболистам придётся вместо того, чтобы проводить встречи, тренироваться на сборах. Поверьте, игрокам всегда лучше выйти на поле. А распускать людей на более длительный срок чревато, ведь они должны вернуться в нормальном состоянии. Не каждый способен за собой уследить», — заявил Радимов RT.

Ранее Радимов оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Карпин.

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