Радимов: Карпин прав, что вызывает молодых футболистов на перспективу

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил расширенный список игроков, которых на осенние товарищеские матчи вызвал в сборную России Валерий Карпин.

«Карпин прав, что вызывает молодых футболистов на перспективу. Он объяснил, что некоторым легионерам пришлось бы очень долго добираться. Во всех европейских чемпионатах игры каждую неделю. Теперь представьте, что человек выбывает на четыре дня. Зачем вырывать из тренировочного цикла в «Монако» Александра Головина или Алексея Миранчука из «Торино»? Карпин и так прекрасно знаком с ними. Правильно сделали, что пригласили большое количество новичков. Им важно просто попробовать, что это такое. Люди, впервые приехав в расположение национальной команды, получат серьёзную мотивацию. Другое дело, что на поле все выйти не смогут», — заявил Радимов RT.

Ранее Радимов прокомментировал решение сборной России по футболу провести товарищеские матчи.