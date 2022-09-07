Карасёв назначен главным арбитром матча девятого тура РПЛ «Ростов» — «Спартак»

Стали известны судьи, которые будут работать на матчах девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит встречу между «Ростовом» и столичным «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Арам Петросян и Владимир Миневич, резервный арбитр — Рафаэль Шавеев. За VAR будут отвечать Кирилл Левников и Валерий Данченко.

Кирилл Левников рассудит «Сочи» — «Динамо», Владимир Москалёв — «Химки» — «Крылья Советов», Сергей Иванов — ЦСКА — «Краснодар», Павел Шадыханов — «Ахмат» — «Пари НН», Павел Кукуян — «Урал» — «Торпедо», Владислав Безбородов — «Факел» — «Локомотив», Евгений Турбин — «Зенит» — «Оренбург».

Ранее российский арбитр Игорь Федотов оценил судью Павла Кукуяна в матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».