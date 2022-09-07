Романо: Икарди перейдет из ПСЖ в «Галатасарай» на правах аренды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды.

Стороны согласовали все условия контракта Икарди. ПСЖ будет выплачивать большую часть зарплаты футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Икарди перешёл во французский клуб в 2019 году на правах аренды из «Интера», а в мае 2020 года ПСЖ подписал контракт с 29-летним футболистом до 30 июня 2024 года. Всего за ПСЖ он провёл 92 матча, забил 38 мячей и оформил десять результативных передач.

Ранее ПСЖ не включил Икарди в заявку на Лигу чемпионов.