Романо: Икарди перейдет из ПСЖ в «Галатасарай» на правах аренды
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Стороны согласовали все условия контракта Икарди. ПСЖ будет выплачивать большую часть зарплаты футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Икарди перешёл во французский клуб в 2019 году на правах аренды из «Интера», а в мае 2020 года ПСЖ подписал контракт с 29-летним футболистом до 30 июня 2024 года. Всего за ПСЖ он провёл 92 матча, забил 38 мячей и оформил десять результативных передач.
Ранее ПСЖ не включил Икарди в заявку на Лигу чемпионов.