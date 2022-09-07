«Краснодар» объявил о переходе Баши из «Шавиша»

Полузащитник португальского «Шавиша» Жоау Баши продолжит карьеру в «Краснодаре».

Баши пополнил состав футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба краснодарского клуба на официальном сайте.

Уточняется, что контракт подписан до конца сезона-2024/25.

СМИ сообщали, что руководство краснодарского клуба готово заплатить за хавбека €1,5 млн.

24-летний анголец выступает за «Шавиш» с 2019 года. Он провёл за португальский клуб 87 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что артист Григорий Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром».