AS: Бензема пропустит из-за травмы колена около 10 дней

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму колена в матче первого тура Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком».

Футболист пропустит около десяти дней, врачи клуба диагностировали у француза бурсит коленного сустава, сообщает AS.

Уточняется, что форвард может принять участие в дерби с «Атлетико» 18 сентября.

Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.

После первого тура «Реал» с тремя очками занимает второе место в группе F, уступая донецкому «Шахтёру» по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились «Лейпциг» и «Селтик» (оба без очков).

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме Бензема.