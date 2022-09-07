AS: Бензема пропустит из-за травмы колена около 10 дней
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Футболист пропустит около десяти дней, врачи клуба диагностировали у француза бурсит коленного сустава, сообщает AS.
Уточняется, что форвард может принять участие в дерби с «Атлетико» 18 сентября.
Матч на стадионе «Селтик Парк» завершился победой гостей со счётом 3:0.
После первого тура «Реал» с тремя очками занимает второе место в группе F, уступая донецкому «Шахтёру» по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее расположились «Лейпциг» и «Селтик» (оба без очков).
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о травме Бензема.