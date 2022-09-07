Sport24: защитник «Локомотива» Ненахов тренируется в общей группе

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов тренируется в общей группе столичного клуба.

Ненахов тренируется в общей группе железнодорожников. Игрок будет готов к матчу с «Факелом», сообщает Sport24.

Ненахов получил травму на 82-й минуте матча третьего тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5).

Защитник в сезоне-2022/23 в двух матчах Российской премьер-лиги не отметился результативными действиями.

«Локомотив» в девятом туре 11 сентября сыграет на выезде с «Факелом».

Ранее «Локомотив» объявил о подписании контракта с Иваном Кузьмичёвым.