Агент Карраскаля рассказал о реакции хавбека на признание лучшим футболистом ЦСКА в августе
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«Хорхе очень счастлив и мотивирован! Я думаю, что он сможет продолжать играть на том же уровне и бороться до конца», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».
7 сентября Карраскаля признали лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.
Карраскаль присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей в составе армейского клуба, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что артист Григорий Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром».