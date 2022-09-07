Агент Карраскаля рассказал о реакции хавбека на признание лучшим футболистом ЦСКА в августе

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля рассказал о реакции колумбийца на то, что болельщики армейцев признали его лучшим игроком команды в августе.

«Хорхе очень счастлив и мотивирован! Я думаю, что он сможет продолжать играть на том же уровне и бороться до конца», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».

7 сентября Карраскаля признали лучшим игроком красно-синих второй месяц подряд.

Карраскаль присоединился к ЦСКА в 2022 году. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей в составе армейского клуба, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что артист Григорий Лепс выступит перед матчем ЦСКА с «Краснодаром».