«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Рахмановичем

Полузащитник «Коньяспора» Амар Рахманович продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Рахманович перешёл в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба на официальном сайте.

Уточняется, что контракт футболиста с клубом рассчитан на три года.

28-летний босниец выступал за «Истру 1961», «Марибор», «Копер», «Целе», ФК «Сараево». В 2020 году хавбек присоединился к «Коньяспору». Он провёл за клуб 61 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее полузащитник Сергей Бабкин перешёл из «Локомотива» в «Крылья Советов».