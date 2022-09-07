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«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Рахмановичем

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Полузащитник «Коньяспора» Амар Рахманович продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с Рахмановичем
  • Legion-Media
  • © Amel Emric

Рахманович перешёл в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба самарского клуба на официальном сайте.

Уточняется, что контракт футболиста с клубом рассчитан на три года.

28-летний босниец выступал за «Истру 1961», «Марибор», «Копер», «Целе», ФК «Сараево». В 2020 году хавбек присоединился к «Коньяспору». Он провёл за клуб 61 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее полузащитник Сергей Бабкин перешёл из «Локомотива» в «Крылья Советов».

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