Экс-нападающий «Локомотива» Зе Луиш подписал контракт с «Хатайспором»
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Зе Луиш подписал контракт с «Хатайспором», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Уточняется, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.
31-летний Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Порту», «Локомотив» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Аль-Таавун» (Бурайда), за который провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что защитник «Аланьяспора» Миха Мевля, скорее всего, перейдёт в «Спартак».