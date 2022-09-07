Экс-нападающий «Локомотива» Зе Луиш подписал контракт с «Хатайспором»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Зе Луиш продолжит карьеру в турецком «Хатайспоре».

Зе Луиш подписал контракт с «Хатайспором», сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Уточняется, что соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

31-летний Зе Луиш известен по выступлениям за «Брагу», «Порту», «Локомотив» и «Спартак». С 2021 года он защищал цвета «Аль-Таавун» (Бурайда), за который провёл восемь матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что защитник «Аланьяспора» Миха Мевля, скорее всего, перейдёт в «Спартак».