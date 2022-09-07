военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тен Хаг заявил, что Роналду готов выходить в стартовом составе МЮ в большинстве матчей сезона

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что нападающий Криштиану Роналду готов выходить на поле в стартовом составе.
Тен Хаг заявил, что Роналду готов выходить в стартовом составе МЮ в большинстве матчей сезона
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Darren Staples

«Роналду выходил в стартовом составе на матч с «Брентфордом», а позже начинал игры на скамейке запасных, но он готов выйти на поле с первых минут. Конечно, он готов попадать в стартовый состав в большинстве матчей сезона», — приводит слова тен Хага Goal.com.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

8 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее тен Хаг высказался о работе с Роналду.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить