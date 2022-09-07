Тен Хаг заявил, что Роналду готов выходить в стартовом составе МЮ в большинстве матчей сезона
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«Роналду выходил в стартовом составе на матч с «Брентфордом», а позже начинал игры на скамейке запасных, но он готов выйти на поле с первых минут. Конечно, он готов попадать в стартовый состав в большинстве матчей сезона», — приводит слова тен Хага Goal.com.
По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
8 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее тен Хаг высказался о работе с Роналду.