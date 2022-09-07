Тен Хаг заявил, что Роналду готов выходить в стартовом составе МЮ в большинстве матчей сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что нападающий Криштиану Роналду готов выходить на поле в стартовом составе.

«Роналду выходил в стартовом составе на матч с «Брентфордом», а позже начинал игры на скамейке запасных, но он готов выйти на поле с первых минут. Конечно, он готов попадать в стартовый состав в большинстве матчей сезона», — приводит слова тен Хага Goal.com.

По сообщениям СМИ, футболисты МЮ попросили руководство клуба продать Роналду. Форвард сборной Португалии в сезоне-2022/23 принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

8 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее тен Хаг высказался о работе с Роналду.