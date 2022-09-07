Кафельников о выходе Хачанова в полуфинал US Open: cудя по результатам, Карен творит чудеса

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал выход российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинал Открытого чемпионата США.

«Судя по результатам, Карен творит чудеса. Мог ли я ожидать победы над Кирьосом? Мы все надеялись на это! Не могу сказать, за счёт чего Хачанов победил, так как не смотрел матч. Не знаю нюансов встречи», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Матч между Хачановым и Кирьосом завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал сенсацией выход Хачанова в полуфинал US Open.