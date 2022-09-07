Стало известно, сколько Мевля может получать в «Спартаке»

Защитник «Аланьяспора» Миха Мевля, скорее всего, перейдёт в «Спартак».

«Спартак» намерен в ближайшее время оформить с Мевлей краткосрочный контракт с возможной функцией продления, сообщает Metaratings.ru.

Уточняется, что футболист будет получать в столичном клубе €750 тыс. в год.

В России Мевля защищал цвета «Зенита», «Сочи» и «Ростова».

В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее в «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли.