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Винер: художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала о популярности своего вида спорта.
Винер: художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом
  • РИА Новости

«Интерес к художественной гимнастике не то что не пропал, а после Олимпийских игр только вырос. Художественной гимнастикой, по статистике, занимаются больше, чем футболом. Девочки и мальчики идут заниматься», — цитирует Винер Metaratings.

Тренер добавила, что они открыли отдельную группу, где занимаются с мальчиками по японской методике.

Напомним, что на ОИ-2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебро, уступив на 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам.

Ранее Винер отреагировала на слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от участия в международных соревнованиях.

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