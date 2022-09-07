Винер: художественной гимнастикой занимаются больше, чем футболом

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала о популярности своего вида спорта.

«Интерес к художественной гимнастике не то что не пропал, а после Олимпийских игр только вырос. Художественной гимнастикой, по статистике, занимаются больше, чем футболом. Девочки и мальчики идут заниматься», — цитирует Винер Metaratings.

Тренер добавила, что они открыли отдельную группу, где занимаются с мальчиками по японской методике.

Напомним, что на ОИ-2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебро, уступив на 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам.

Ранее Винер отреагировала на слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая согласилась с отстранением национальных команд от участия в международных соревнованиях.