Карпин: я не поеду на чемпионат мира по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что не поедет на чемпионат мира по футболу в Катар.

«Нет, не поеду. Будучи тренером клуба, никогда не ездил на ЧМ. Сейчас непонятно, когда закончится эта часть сезона», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

Специалист также подчеркнул, что ему нужно заниматься командой.

«Зачем туда ехать? Посмотреть мировые тенденции? Они смотрятся с телевизора точно так же, как и со стадиона. Ещё можно промотать вперёд-назад, посмотреть повтор», — добавил Карпин.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Карпин заявил, что не против продолжить работать в клубе и в сборной.