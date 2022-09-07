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Карпин: я не поеду на чемпионат мира по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что не поедет на чемпионат мира по футболу в Катар.
Карпин: я не поеду на чемпионат мира по футболу
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Нет, не поеду. Будучи тренером клуба, никогда не ездил на ЧМ. Сейчас непонятно, когда закончится эта часть сезона», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

Специалист также подчеркнул, что ему нужно заниматься командой.

«Зачем туда ехать? Посмотреть мировые тенденции? Они смотрятся с телевизора точно так же, как и со стадиона. Ещё можно промотать вперёд-назад, посмотреть повтор», — добавил Карпин.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Карпин заявил, что не против продолжить работать в клубе и в сборной.

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