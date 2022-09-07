Карпин: после отъезда легионеров россияне стали получать больше игрового времени

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как отъезд легионеров из чемпионата России повлиял на количество претендентов в национальную команду.

«Появилось ли больше русских игроков — да. Количественно их стало больше. По качеству пока сложно делать выводы. Со временем, думаю, набирая игровые минуты... качество растёт. То, что больше русских игроков стали получать больше игровых минут, как это происходит в «Ростове» или «Краснодаре», это плюс. Но во многих командах россияне не получают столько времени, сколько бы нам хотелось. Те же Чистяков, Круговой, Сутормин», — заявил Карпин.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал сорвавшийся трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».