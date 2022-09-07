военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Карпин: нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему команда товарищеские матчи играет на выезде.
Карпин: нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Понятно, что нам бы хотелось сыграть дома, но это переговоры. Есть вариант выступить хотя бы на выезде. Нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть. Давайте на землю опустимся», — заявил Карпин.

Он также рассказал о мотивации в отсутствие официальных матчей.

«Мотивация — нет официальных матчей, поэтому мотивация играть хотя бы товарищеские. Уверен, футболисты хотят сыграть за сборную, пусть даже в товарищеских встречах. По ситуации — что вы хотите, чтобы я сказал? Когда нас вернут? Не знаю. Надеемся на скорейшее возвращение. Это тот же самый ответ», — добавил Карпин.

Ранее Валерий Карпин поделился, каких соперников рассматривали для национальной команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить