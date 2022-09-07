Карпин: нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему команда товарищеские матчи играет на выезде.

«Понятно, что нам бы хотелось сыграть дома, но это переговоры. Есть вариант выступить хотя бы на выезде. Нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть. Давайте на землю опустимся», — заявил Карпин.

Он также рассказал о мотивации в отсутствие официальных матчей.

«Мотивация — нет официальных матчей, поэтому мотивация играть хотя бы товарищеские. Уверен, футболисты хотят сыграть за сборную, пусть даже в товарищеских встречах. По ситуации — что вы хотите, чтобы я сказал? Когда нас вернут? Не знаю. Надеемся на скорейшее возвращение. Это тот же самый ответ», — добавил Карпин.

Ранее Валерий Карпин поделился, каких соперников рассматривали для национальной команды.