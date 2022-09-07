Карпин: нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть
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«Понятно, что нам бы хотелось сыграть дома, но это переговоры. Есть вариант выступить хотя бы на выезде. Нынешняя ситуация не позволяет нам диктовать условия — где и с кем играть. Давайте на землю опустимся», — заявил Карпин.
Он также рассказал о мотивации в отсутствие официальных матчей.
«Мотивация — нет официальных матчей, поэтому мотивация играть хотя бы товарищеские. Уверен, футболисты хотят сыграть за сборную, пусть даже в товарищеских встречах. По ситуации — что вы хотите, чтобы я сказал? Когда нас вернут? Не знаю. Надеемся на скорейшее возвращение. Это тот же самый ответ», — добавил Карпин.
Ранее Валерий Карпин поделился, каких соперников рассматривали для национальной команды.