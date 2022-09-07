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Карпин о контракте со сборной России: после ноябрьских матчей будем разговаривать

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о ситуации с продлением контракта в национальной команде.
Карпин о контракте со сборной России: после ноябрьских матчей будем разговаривать
  • AFP
  • © Byline

«Контракт до конца 2022 года. Никаких разговоров по этому поводу не было. Посмотрим, как всё будет развиваться. После ноябрьских матчей будем разговаривать, общаться. Думаю, сейчас не тот момент. Меня это не волнует сейчас. Много других забот», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии (сентябрь) и Ирана (ноябрь).

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.

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