Карпин рассказал, почему неизвестна дата матча с Ираном

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о предстоящих матчах с командами Киргизии и Ирана.

«Как уже сказал, доволен я или недоволен. Вы всё понимаете, какая обстановка. Что есть, то есть. Можем сыграть с Киргизией в сентябре, ноябре — с Ираном. Это успех, что с нами готовы играть эти сборные. Иран попал на чемпионат мира, по рейтингу команда сильная. Другое дело, есть вопрос по проведению этих матчей. Если правильно помню, сборная Ирана играет первый матч на ЧМ уже в ноябре. Поэтому пока непонятно, когда они с нами смогут играть. То ли 15—16 ноября, но у нас 13 ноября тур, поэтому 15-го не совсем удобно. Перенести этот тур на 11—12 ноября тоже невозможно, потому что там стоят матчи Кубка России. Эти вещи надо проработать. РФС и РПЛ должны это посмотреть. Но игры в ноябре нам очень нужны. С точки зрения клубного тренера мог бы предложить, если это возможно, два матча Кубка, запланированные на 18—19 ноября, сыграть в конце ноября — после 20-го числа. И закончить сезон как обычно — в конце ноября — начале декабря. Тогда отпуск у футболистов был бы не 50—60 дней, а меньше, что правильно. Такой отпуск разбивать проблематично», — рассказал Карпин на пресс-конференции.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии (в сентябре) и Ирана (в ноябре).

Ранее Вячеслав Колосков поделился мнением о соперниках сборной России в предстоящих матчах.