Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную России Головина и Миранчука

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему в национальную команду не были вызваны легионеры.

«Логистика сейчас не позволяет быстро добраться. С Сашей Головиным разговаривали. Достаточно матчей в клубе, чемпионате, еврокубки. Логистика не очень удобная. Перелёт в Бишкек, возврат. Двое-трое суток тратить на это… Лёша Миранчук пока травмирован. По большому счёту только Головин мог бы нам помочь. Но мы знаем его возможности, не думаю, что это такая необходимость», — рассказал Карпин.

7 сентября РФС анонсировал товарищеские матчи сборной России с командами Киргизии и Ирана.

Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Юрий Сёмин оценил предстоящие товарищеские матчи сборной России.