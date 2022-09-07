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Хачанов прокомментировал ломание ракеток Кирьосом после матча

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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал инцидент с ломанием ракеток австралийцем Ником Кирьосом после их четвертьфинального матча в Открытом чемпионате США 2022 года.
Хачанов прокомментировал ломание ракеток Кирьосом после матча
  • AP
  • © Charles Krupa

«Я думаю, что ему больно проигрывать, да и мне было бы так же, если бы я проиграл этот матч. Никогда не бывает легко проиграть пять сетов, потому что вы делаете всё возможное на протяжении всего матча», — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Он добавил, что не следил за действиями Кирьоса после рукопожатия. При этом он отметил, что видел, как в разные стороны летали ракетки.

Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту. После игры Кирьос на эмоциях сломал две ракетки.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Ранее Ник Кирьос отреагировал на поражение от Карена Хачанова в четвертьфинале US Open.

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