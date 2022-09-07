В «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли
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«Действительно ли вариант со «Спартаком» для Мевли возможен? Мы ведём переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со «Спартаком», — цитирует Чавушоглу «Спорт-Экспресс».
В России Мевля защищал цвета «Зенита», «Сочи» и «Ростов».
В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.
Ранее агент Фернандеса назвал ложью новость о бонусе за трансфер игрока в «Спартак».