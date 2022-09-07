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В «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли

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Генеральный координатор «Аланьяспора» Мавлутхан Чавушоглу прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к защитнику Михи Мевли.
В «Аланьяспоре» подтвердили ведение переговоров со «Спартаком» по переходу Мевли
  • Gettyimages.ru

«Действительно ли вариант со «Спартаком» для Мевли возможен? Мы ведём переговоры, в какой клуб ему перейти. В том числе и со «Спартаком», — цитирует Чавушоглу «Спорт-Экспресс».

В России Мевля защищал цвета «Зенита», «Сочи» и «Ростов».

В минувшем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до 2024 года.

Ранее агент Фернандеса назвал ложью новость о бонусе за трансфер игрока в «Спартак».

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