Хачанов обыграл Кирьоса и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года.

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность игры составила 3 часа 41 минуту.

В полуфинале Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. Матч пройдёт 9 сентября.

Напомним, что US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open.