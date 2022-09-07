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Российские прыгуны в воду в конце сентября отправятся на сбор в Ташкент

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В Российской федерации прыжков в воду сообщили, где пройдёт ближайший тренировочный сбор национальной команды.

Сборная России по прыжкам в воду проведёт сбор в Ташкенте с 20 сентября по 4 октября, сообщает «Матч ТВ».

Прыгуны в воду завершили летний соревновательный сезон выступлением на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее Витта Новожилова заявила, что Евгения Чикунова в силах побить мировой рекорд на дистанции 200 м брассом.







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