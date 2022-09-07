Коляда: отстранение от международных стартов не повлияло на мою мотивацию

Призёр Олимпиады Михаил Коляда сообщил, что отстранение от международных соревнований не повлияло на его мотивацию заниматься фигурным катанием.

«Конечно, претензии есть к прокату, они всегда есть. Будет ли два четверных в короткой программе? Вопрос к тренеру. Каждый сезон как по новой, в моей мотивации ничего не изменилось», — цитирует фигуриста ТАСС.

27-летний спортсмен признался, что до следующих Олимпийских игр рано говорить о завершении карьеры.

«Я планов не строю так далеко», — добавил Коляда.

Фигурист на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга 6 сентября исполнил в короткой программе тройной лутц, каскад из тройного и четверного тулупов и тройной аксель.

Коляда является обладателем серебряной медали Игр-2018 в командных соревнованиях.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что её операция на бедре прошла успешно.