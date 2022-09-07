Коляда: отстранение от международных стартов не повлияло на мою мотивацию
«Конечно, претензии есть к прокату, они всегда есть. Будет ли два четверных в короткой программе? Вопрос к тренеру. Каждый сезон как по новой, в моей мотивации ничего не изменилось», — цитирует фигуриста ТАСС.
27-летний спортсмен признался, что до следующих Олимпийских игр рано говорить о завершении карьеры.
«Я планов не строю так далеко», — добавил Коляда.
Фигурист на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга 6 сентября исполнил в короткой программе тройной лутц, каскад из тройного и четверного тулупов и тройной аксель.
Коляда является обладателем серебряной медали Игр-2018 в командных соревнованиях.
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