Захарян, Пиняев и Одоевский вошли в список самых перспективных футболистов мира

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг 250 самых перспективных молодых футболистов планеты 59 лиг мира.

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян оказался в списке 19-летних футболистов на четвёртом месте. Голкипер петербургского «Зенита» Даниил Одоевский расположился на 21-й строчке, сообщает пресс-служба CIES Football Observatory.

18-летний голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков в списке игроков не позднее 2004 года рождения занял третье место. 17-летний нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев расположился на 35-й строчке.

При ранжировании футболистов учитывалось игровое время за последний год в минутах и их результативность в сравнении с партнёрами по команде и соперниками с такими же техническими показателями.

Ранее сообщалось, что Захарян мог продолжить карьеру в «Милане».