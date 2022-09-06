Агент Фернандеса назвал ложью новость о бонусе за трансфер игрока в «Спартак»
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«Новость о том, что переходу Фернандеса в «Спартак» мешает мой бонус при продаже, — ложь. «Волос» просто не желает отдавать игрока красно-белым. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы это произошло», — цитирует Ботинеса «Спорт-Экспресс».
По сообщениям СМИ, «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за Фернандеса.
Контракт хавбека с «Волосом» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в €600 тыс.
Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что Фернандес будет куплен только по рыночной стоимости.
Ранее сообщалось, что «Спартак» направил «Волосу» улучшенное предложение по трансферу Фернандеса.